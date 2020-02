Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fehlerhafte Ladungssicherung - Polizei zeigt klare Kante gegen Ladungssicherungsmuffel

Am Dienstag, den 04.02.2020 gegen 12:00 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein Sattelzuggespann mit niederländischer Zulassung auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Dannstadt-West an der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Hockenheim. Bei der Überprüfung der Frachtpapiere und nach Inaugenscheinnahme der Ladefläche wurde festgestellt, dass Ladegut mit einem Gesamtgewicht von circa 25 Tonnen transportiert wurde, welches fehlerhaft beziehungsweise überhaupt nicht gesichert wurde.

Dem 31 Jahre alten Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt bis zur ordnungsgemäßen Nachsicherung untersagt. Insgesamt wurden vier Bußgeldverfahren eingeleitet. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 85 Euro wurde erhoben.

Die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim werden auch weiterhin eine klare Kante gegen Ladungssicherungsmuffel zeigen, denn die Kontrolle in diesem Bereich tragen maßgeblich zur Straßenverkehrssicherheit bei.

