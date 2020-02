POL-PDNW: Zeugenhinweise erbeten

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

In den letzten Wochen kam es in den Vormittags-/und Mittagsstunden zu insgesamt 3 Trickdiebstählen in Neustadt, Walter-Engelmann-Platz, Parkplatz vor dem Ärztezentrum. Ein bislang unbekannter Mann sprach gezielt ältere Menschen an und wollte von diesen Geld für den Parkautomaten gewechselt haben. Beim Geldwechseln griff der Mann in den Geldbeutel seiner Opfer, entnahm die Geldscheine aus der Börse und rannte weg. Der Mann dürfte zwischen 40 und 60 Jahre alt sein, ca. 1.63 m-1.65 m groß, rundes, leicht angeschwollenes Gesicht, dunkler 3- Tage Bart, sprach gebrochenes Deutsch. Auffällig war der knielange Mantel. Wer sachdienliche Hinweise auf den Täter geben kann oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06321/854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de mit der Kriminalinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

