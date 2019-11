Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Riskant überholt, Unfall verursacht und geflüchtet

Rhede (ots)

Am Donnerstagabend überholte ein noch unbekannter Fahrzeugführer gegen 21.45 Uhr auf der Gronauer Straße ca. 100 m hinter der Einmündung "Im Eichengrund" trotz Gegenverkehrs einen Lkw. Die entgegenkommende 23-jährige Autofahrerin aus Bocholt musste ausweichen und geriet in den Straßengraben. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Burlo fort. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt und an ihrem Pkw entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

