Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pkw-Brand

Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde ein Anwohner der Straße Am Fasanengarten gegen 04.15 Uhr durch ein lautes Geräusch geweckt und stellte den Brand seines vor dem Haus geparkten Pkws fest. Die alarmierte Feuerwehr löschte den in vollem Umfang brennenden Pkw, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen, sodass Zeugen gebeten werden, sich bei der Kripo in Ahaus (02561) 9260 zu melden.

