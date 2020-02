Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fund von Munition endet in Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 46-jähriger Mann fand am 03.02.2020 in der Garage seiner verstorbenen Mutter in Neustadt Pistolen- und Gewehrmunition. Er nahm die Munition an sich und brachte sie zur Polizei. Da er aber nicht berechtigt zum Führen von Waffen und Munition war, handelte er sich von Amts wegen eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ein. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Fund von Waffen oder Munition die zuständige Verwaltungsbehörde oder die Polizei verständigt werden sollte um das weitere Vorgehen abzusprechen. Das nicht zulässige Transportieren von Waffen und Munition kann strafbar sein.

