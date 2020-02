Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei warnt vor falschen Mitarbeiter des Wasserwerks

Gelsenkirchen (ots)

Eine 74-jährige Gelsenkirchenerin ist am Montagmorgen, 3. Februar 2020, in ihrer Wohnung an der Jahnstraße in Heßler Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Rentnerin gab gegenüber den Polizisten an, dass es gegen 11 Uhr bei ihr geschellt und sich ein unbekannter Mann als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben habe. Er erzählte der Gelsenkirchenerin, dass das Wasser im Haus abgestellt und der Wasserdruck kontrolliert werden müsse. Die ältere Dame ließ den Unbekannten in die Wohnung. Zusammen gingen sie ins Bad und der Mann bat sie die Duschbrause zu halten und den Wasserdruck zu beobachten. Währenddessen müsse er die Heizung kontrollieren. Nach ein paar Minuten entfernte sich der falsche Mitarbeiter aus der Wohnung. Erst später stellte die 74-Jährige fest, dass ihre Geldbörse aus der Küche entwendet wurde. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: Circa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,72 Meter groß und eine stabile Figur. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunkelblauen Arbeitsanzug und ein dunkelblaues Basecap. Er sprach aktzentfrei Deutsch. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8110 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache). Die Polizei warnt vor solchen dreisten Trickbetrügern! Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, egal unter was für einem Vorwand! Bei Unsicherheit kontaktieren Sie Familie, Freunde oder den Notruf der Polizei 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell