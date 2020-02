Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen!

Gelsenkirchen (ots)

Ein Duo brach am Freitagabend, 31. Januar 2020, mehrere Baucontainer auf und entwendete von der Baustelle an der Straße Am Bugapark diverses Werkzeug. Gegen 23.30 Uhr bemerkten Zeugen, dass sich zwei unbekannte Männer in dem Rohbau des Einfamilienhauses befanden und sich verdächtig verhielten. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten flüchtete das Duo zu Fuß in Richtung Nordsternpark. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Das Fahrzeug, mit dem die Unbekannten zuvor unterwegs waren, stellte die Polizei sicher. Die Flüchtigen hatten alle drei Baucontainer auf der Baustelle und einen Raum in dem Rohbau aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Das Duo wird wie folgt beschrieben: Beide Männer sind circa 180 cm groß mit normaler Statur. Zur Tatzeit waren sie dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullover. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Männern und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8110 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

