POL-GE: Zwei Einbrüche in Wohnungen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag, 31. Januar 2020, in zwei Mehrfamilienhäuser in Gelsenkirchen eingebrochen. Im einen Fall schlugen die Täter in der Zeit von 7.30 bis 10.20 Uhr an der Schöffenstraße im Stadtteil Beckhausen zu. Über den Hausflur verschafften sie sich Zugang zu einer Wohnung und durchsuchten mehrere Räume, ehe sie unerkannt flüchten konnten. Im zweiten Fall brachen die Unbekannten in eine Wohnung an der Schultestraße in der Altstadt ein. Hier hebelten die Täter in der Zeit von 17.10 bis 00.30 Uhr ein Fenster auf, durchsuchten ein Zimmer und flüchteten anschließend. Wer war Zeuge und kann Angaben zu den Taten oder den Tätern machen? Hinweise bitte telefonisch unter 0209/365-8110 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

