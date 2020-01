Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Warnung vor falschen Polizeibeamten am Telefon

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Gelsenkirchener Bürger haben seit heute Morgen, 31. Januar 2020, Anrufe von falschen Polizisten erhalten. Bislang wurden acht Fälle bei der Polizei angezeigt. Die Betrüger meldeten sich als Mitarbeiter der Kriminalpolizei Gelsenkirchen und gaben vor, dass Einbrecher in der Gegend unterwegs sind und man auch einen Streifenwagen vorbei schicken könnte, um das glaubhaft zu machen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Betrüger so oder auch mit anderen Maschen versuchen, Auskünfte über Wertgegenstände und Wohnverhältnisse zu bekommen. Alle Angerufenen haben bisher richtig gehandelt. Sie beendeten das Gespräch und informierten die Polizei. Erfahrungsgemäß ist mit weiteren Versuchen im Stadtgebiet zu rechnen. Das Telefonat sollte sofort beendet werden, sobald der Gesprächspartner eine Übergabe von Geld oder anderen Wertgegenstände fordert. Familiäre oder finanzielle Verhältnisse sollten niemals am Telefon preisgegeben werden. Die Polizei sollte bei verdächtigen Anrufen sofort über den Notruf 110 informiert werden.

