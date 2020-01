Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Verletzter nach Brand im Keller

Gelsenkirchen (ots)

Bei dem Versuch ein Feuer im eigenen Keller zu löschen, verletzte sich ein 76-jähriger Gelsenkirchener am Donnerstagnachmittag, 30. Januar 2020. Gegen 14 Uhr kam es zu einem Brand in dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Liboriusstraße in Schalke. Zuvor hatte der Rentner dort handwerkliche Arbeiten durchgeführt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein Rettungswagen brachte den 76-Jährigen mit einer Rauchgasvergiftung in ein örtliches Krankenhaus.

