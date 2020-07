Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abflussgitter von Parkplatz gestohlen

Einbeck (ots)

Dassel(pap) Der Polizei Einbeck wurde am Montag, 20.07.2020, gegen 18.15 Uhr gemeldet, dass in Dassel in der Bahnhofstraße von einem Parkplatz fünf gusseiserne Abflussgitter einer Regenrinne gestohlen worden sind. Der Parkplatz gehört zu einem seit längerer Zeit ungenutzten Gewerbeobjekt. Aufgrund der vorgefundenen Situation muss der Tatzeitraum schon einige Zeit zurückliegen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300,- Euro. Die Tat könnte im Zusammenhang mit weiteren Diebstählen solcher Gitter in Markoldendorf und Dassel stehen, die in den letzten Wochen verübt wurden. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck oder bei der Polizeistation in Dassel, Tel. 05564-999100.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell