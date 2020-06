Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Beim Einparken von der Bremse aufs Gaspedal gerutscht (22.06.2020)

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Rund 23.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.00 Uhr in der Goethestraße entstanden. Ein 66-jähriger Audi-Fahrer wollte in Höhe eines Drogeriemarktes auf einem Parkplatz rechts neben der Fahrbahn parken. Beim Einfahren in die Parklücke rutschte er nach eigenen Angaben von der Bremse auf das Gaspedal ab und prallte auf einen abgestellten Ford. Durch diesen Aufprall wurde der Ford auf einen davorstehenden Audi geschoben. Der Ford, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand und der nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Degglemann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell