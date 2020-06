Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Geparktes Auto in der Mutzenbühlstraße zerkratzt (21.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer erneuten Sachbeschädigung an einem Auto, die am Sonntagabend zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr in der Mutzenbühlstraße Höhe Haus Nummer 29 begangen wurde. Ein Unbekannter zerkratzte einen dort geparkten schwarzen Hyundai i20 auf der Motorhaube und Kofferraumdeckel sowie an der Beifahrertüre. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

