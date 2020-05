Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von 100 Metern Stromkabel

Trier (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 15.05.2020, ca. 17:00 Uhr und Montag, 18.05.2020, ca. 8:00 Uhr, kam es auf der Baustelle des Martinsklosters am Martinsufer in Trier zum Diebstahl von ca. 100 Metern Starkstromkabel. Der oder die Täter betraten die Kellerräume des in der Renovierung befindlichen Studierendenwohnheims und schnitten dort zwei jeweils 50 Meter lange Stücke aus den als Verlängerungs- bzw. Anschlussleitung genutzten Kabeln heraus. Ferner wurden die dazugehörigen Stecker bzw. Kupplungen entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779 3200 in Verbindung zu setzen."

