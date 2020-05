Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung von Mülltonne

Idar-Oberstein (ots)

Am 17.05.2020 kam es gegen 13:30 Uhr in der Frühaufstraße in Idar-Oberstein zu einem Mülltonnenbrand. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte das Feuer durch einen Anwohner gelöscht werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Mülltonne durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt wurde. Es entsteht ein geschätzter Schaden von 500 Euro.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

