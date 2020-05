Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Osburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, dem 17.05.2020, gegen 00.25 Uhr, wurde durch Unbekannte im Bereich der Straße Marktplatz ein Feuerwerkskörper gezündet. Durch die Explosion entstand leichter Sachschaden an zwei Wohnhäusern. Hinweise erbittet die Polizei in Hermeskeil.

