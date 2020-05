Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus PKW

Thalfang (ots)

Am 14. und 17. Mai 2020 gab es in Thalfang einen versuchten und einen vollendeten Diebstahl aus einem Auto. Die bisher unbekannten Täter versuchten am 14. Mai in ein Auto in der Bahnhofstraße erfolglos zu gelangen. Am 17. Mai haben vermutlich die selben Täter einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag aus einem anderen Auto in der Schillerstraße in Thalfang entwendet und sind nachdem sie von dem Eigentümer gestört wurden geflüchtet. Zeugenaussagen haben am 14. Mai vier und am 17. Mai drei dunkel gekleidete Personen am Tatort gesehen. Diese wurden ebenfalls in der Bahnhofstraße, der Schillerstraße, der Bergstraße und der Lückenburger Straße beobachtet. Beide Taten ereigneten sich in den frühen Morgenstunden zwischen zwei und vier Uhr. Haben Sie in den oben genannten Zeiträumen verdächtige oder auffällige Personen gesehen? Wenn ja, dann melden Sie uns bitte Ihre Wahrnehmungen. Da weitere, ähnliche Taten nicht auszuschließen sind, bitten wir Sie in nächster Zeit um besondere Aufmerksamkeit und sofortige Meldung an die Polizei Morbach.

