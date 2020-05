POL-FR: Albbruck: Zeugen können betrunkenen Autofahrer nicht an Weiterfahrt hindern

Polizeipräsidium Freiburg

Auch von zwei Männern ließ sich ein betrunkener Autofahrer am Montagabend, 11.05.2020, nicht von seiner Weiterfahrt abhalten. Kurz nach 20:00 Uhr war den Männern ein Auto aufgefallen, das quer auf der Albtalstraße in Albbruck stand. Sie hielten an, sahen nach dem Fahrer und bemerkten gleich, dass dieser merklich alkoholisiert war. Bereitwillig übergab dieser den Zeugen den Zündschlüssel, die den Wagen auf die Seite stellten. Plötzlich entriss allerdings der Betrunkene einem der Männer den Schlüssel wieder und machte sich mit seinem Auto davon. Über Feldwege fuhr er zu seiner Wohnanschrift im Bereich Laufenburg, wo er von einer in der Zwischenzeit verständigten Polizeistreife angetroffen werden konnte. Eine Alkoholüberprüfung bei dem 63-jährigen ergab ca. 2,8 Promille, weshalb eine Blutprobe folgte und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

