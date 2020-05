Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Ein roter Ford Transit wurde zwischen Freitag, 08.05.2020, Mitternacht, und Sonntag, 10.05.2020, in der Güterstraße, Höhe Emil-Frey-Straße, beschädigt. Am Sonntag konnte der Besitzer gegen 19.15 Uhr ein Sachschaden am vorderen rechten Radkasten feststellen. Möglich wäre, dass der Schaden in Höhe von 500 Euro von einem anderen Verkehrsteilnehmer verursacht wurde. Die Heckescheibe eines schwarzen Mercedes-Benz wurde zwischen Sonntag, 10.05.2020, 21.30 Uhr und Montag, 11.05.2020, 05.30 Uhr, in der Nollinger Straße zerstört. Das Fahrzeug stand in einem Hinterhof, der frei zugänglich ist. Der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

