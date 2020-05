Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Verbotenes Rechtsüberholen führt fast zu Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Donnerstag, dem 07.05.2020, gegen 18.15 Uhr, befuhr eine Fahrzeugkolonne das "Malterdinger Ei", von Köndringen kommend in Richtung Kenzingen. Im breiteren einspurigen Bereich kam es aufgrund eines langsam fahrenden Baggers zum Rückstau. Der Baggerfahrer gab einem nachfolgenden Reisebus mit Handzeichen zu verstehen, dass er überholen könne. Als der Reisebus den Bagger passierte, nutzte ein nachfolgender Pkw die Situation aus und überholte ebenfalls den Bagger. Im weiteren Verlauf wechselte der Pkw-Fahrer wieder nach rechts und überholte so verbotenerweise den Bus. Durch dieses gefährliche Manöver wurde der Bus abgedrängt und es kam fast zu einem Unfall. Zur Klärung der genauen Umstände sucht die Polizei Zeugen des Verkehrsgeschehens, insbesondere den Fahrer des Baggers. Hinweise an den Polizeiposten Kenzingen, Tel.07644/9291-0.

