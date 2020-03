Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.03.20, gegen 21.15 Uhr, verunfallte eine 29-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi in der Brombacher Straße in Lörrach. Die Frau war mit ihrem Auto gegen einen geparkten Lkw gefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt, sie musste sich einer Blutprobe unterziehen und wird angezeigt.

