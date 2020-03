Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwerer Verkehrsunfall bei Hohentengen - Zeugen gesucht!

Ein 25-jähriger PKW-Fahrer befährt am 04.03.2020, gg. 18:15 Uhr, mit seinem Audi A4 die L 161 von Küssaberg kommmend in Richtung Hohentengen a. H. Nach der Ortsdurchfahrt von Lienheim überholt er zwei Fahrzeuge, die ebenfalls in östliche Richtung fahren. Hierbei übersieht er den ihm entgegenkommenden PKW, einen Mazda 5, einer 37-jährigen PKW-Fahrerin. Es kommt zur Frontalkollision bei hoher Geschwindigkeit, wobei alle Insassen der beiden Kraftfahrzeuge schwer verletzt werden. Somit werden zu den beiden o. a. PKW-FÜhrer/-in die 3 mitfahrenden Personen des Mazda (32 Jahre, 16 Jahre und 7 Jahre alt) schwer verletzt. Die Verletzten wurden, zum Teil mit dem Rettungshubschrauber, in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeuge entsteht Sachschaden von insgesamt etwa EUR 21.000,-- Die Fahrbahn musste bis 21:15 Uhr gesperrt werden.

Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Freiburg hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht! Insbesondere die Insassen der beiden Fahrzeuge, die unmittelbar vor der Kollision überholt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei (0761-8823100) als Zeugen zu melden!

