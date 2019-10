Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung PI Verden/Osterholz, Donnerstag, 03.10.2019

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Aufbruch eines Zigarettenautomaten Kirchlinteln-Bendingbostel. Von Mittwoch auf Donnerstag, 02./03.10.2019, versuchten bisher noch unbekannte Täter gegen Mitternacht den Zigarettenautomaten im Stadtweg, in der Nähe des Schützenhauses aufzubrechen. Der Automat wurde dabei erheblich beschädigt. Die Täter flüchteten beim Eintreffen des ersten Streifenwagens. Ob aus dem Automaten Waren entwendet wurden, steht noch nicht fest.

Körperverletzung Verden. Am Mittwoch, 02.10.2019, 20.30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße. Als er in Höhe des Bahnhofes an einem männlichen Passanten vorbeifuhr, schlug dieser ihm unvermittelt in die Rippen und flüchtete zu Fuß. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei, Tel. 04231/8060, zu melden.

Verkehrsunfall Verden. Im Kreisverkehr Nordertor, Zufahrt vom Johanniswall her, kam es am Mittwoch, 02.10.2019, 20.10 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem schwarzen 1er BMW und einem schwarzen Mercedes-Benz. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden zur Klärung der Unfallursache weitere Zeugen gesucht, die den Hergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden, Tel. 04231/8060, zu melden.

Fahrlässige Körperverletzung in Achim Am 02.10.2019 gegen 12.30 ließ ein unbekannter Hundehalter seinen Jack Russel Terrier frei im Stadtwald laufen. Im Bereich der Worpsweder Straße erschreckte sich eine 45 jährige Joggerin derart, dass sie zu Fall kam und sich leicht verletzte. Die Hundehalter, ein etwa 30 jähriger Mann und eine etwa 60 jährige Frau, entfernten sich, ohne sich mitzuteilen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Achim unter 04202-9960 in Verbindung zu setzen.

Einbruchdiebstahl in Fitnesstudio in Achim In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, von 0 bis 6 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Fitnesscenter in Achim. Unbekannte öffneten ein Fenster und entnahmen einer Kasse Bargeld sowie zwei Tablet Computer. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Achim unter 04202-9960.

