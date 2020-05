Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Sonntag, dem 10.05.2020, wurde ein von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der Straße "Stadtsäge" geparkter Lieferwagen angefahren und stark beschädigt; der Verursacher beging Unfallflucht. Soweit leider nichts Außergewöhnliches für die Polizei. Beim Zusammenstoß brach am geparkten weißen Lieferwagen ein schwarzes, etwa Din A4 großes Kunststoffteil ab. Merkwürdig ist jedoch, dass dieses Fahrzeugteil weder durch den Geschädigten, noch durch die Polizei vor Ort aufzufinden war. Es liegt nun nahe, dass der flüchtige Unfallverursacher das abgebrochene Teil mitgenommen oder entsorgt hat. Eventuell wurde der Unfall oder genau dieser Vorgang von Zeugen beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07681/40740 entgegen.

