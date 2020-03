Polizei Aachen

POL-AC: Supermarkt-Dieb schlägt Detektiv und flüchtet mit Ware

Eschweiler (ots)

Am Samstagabend (28.03.2020) gegen 19 Uhr entwendete ein junger Mann Waren aus einem Supermarkt in Eschweiler. Beim Verlassen des Geschäfts löste der Anti-Diebstahl Detektor aus. Als ihn daraufhin der Sicherheitsdienst ansprach, schlug diesem der Dieb unvermittelt mehrmals ins Gesicht und auf den Kopf. Anschließend gelang dem Täter die Flucht. Der Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt. Der Geflüchtete ist namentlich bekannt, sodass die Polizei die Ermittlungen unverzüglich in seine Richtung aufnehmen konnte. Hinsichtlich der entwendeten Gegenstände wird die Überwachungskamera des Supermarktes Aufschluss geben. (sb)

