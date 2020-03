Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fenster zu Schulmensa aufgehebelt

Gronau (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag an einer Schule ein Fenster aufgehebelt. Ob die Täter etwas aus dem Mensagebäude des Werner-von-Siemens-Gymnasiums an der Laubstiege gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell