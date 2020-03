Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Kiosk eingebrochen

Bocholt (ots)

Zigaretten im Wert von circa 2.000 Euro hat ein Einbrecher in der Nacht zum Sonntag aus einem Kiosk in Bocholt gestohlen. Der Täter verschaffte sich mit Gewalt Zugang zu dem Verkaufsraum an der Langenbergstraße: Der Unbekannte brach die Tür auf. Der dabei entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

