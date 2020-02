Polizei Mettmann

POL-ME: Kradfahrer schwer verletzt -Velbert- 2002054

Mettmann (ots)

Am 07.02.2020, gegen 15.00h, befuhr ein 60- jähriger Ratinger mit seinem BMW-Motorrad die Nordrather Straße in Fahrtrichtung Velbert-Langenberg. Nach bisherigen Zeugenaussagen, verlor der Ratinger, kurz vor einer Kurve aufgrund bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Er geriet ins Schleudern und stürzte zu Boden. Durch den Sturz verletzte er sich schwer und musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. An dem Krad entstand ein Sachschaden in 4-stelliger Höhe. An der Unfallstelle kam es während der Unfallaufnahme nur zu leichten Verkehrsstörungen.

