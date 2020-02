POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 02. Februar 2020 TiV, Roller-DS, ED real,-, VU, Ölspur

Polizeiinspektion Cuxhaven

Bereich Schiffdorf

Trunkenheit im Verkehr & unbefugte Ingebrauchnahme eines PKW

Wehden. Am Samstag, gegen 18:42 Uhr, wird durch andere Verkehrsteilnehmer ein in Schlangenlinien fahrender PKW auf der Kreisstraße 63, von Spaden in Richtung Wehden fahrend, gemeldet. Der 32-jährige Bremerhavener kann kurz hinter Wehden durch Kräfte der Polizeikommissariate Geestland und Schiffdorf gestoppt und kontrolliert werden. Dabei wird beim Fahrzeugführer des Pkw eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille festgestellt. Nach den dann erforderlichen Maßnahmen wird die Fahrerlaubnis des Beschuldigten sichergestellt. Neben dem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich der Beschuldigte aber auch noch für eine unbefugte Ingebrauchnahme des PKW verantworten, da der benutzte PKW zu einer in Bremerhaven ansässigen Firma gehört und die Verantwortlichen die Nutzung nicht gestattet hatten.

Diebstahl eines Rollers in Dedesdorf

Dedesdorf. Am Samstag, gegen 20:20 Uhr, werden drei Jugendliche durch Anwohner dabei beobachtet, wie sie auf dem Sportplatz in Dedesdorf einen Roller mit Werkzeug bearbeiten. Vor Ort kann durch die Beamten des Polizeikommissariats Schiffdorf festgestellt werden, dass das Kleinkraftrad offensichtlich entwendet worden ist. Die Jugendlichen sind vor Eintreffen der Polizei zwischenzeitlich geflüchtet, können aber durch die Meldenden gut beschrieben werden. Hier werden weitere Ermittlungen folgen. Der Roller wird anschließend wieder an den Eigentümer in Wiemsdorf übergeben.

Einbruch in den Real,- Verbrauchermarkt in Schiffdorf-Spaden

Spaden. Am Sonntag, gegen 00:39 Uhr, wird beim Real,- Verbrauchermarkt eine Hintertür aufgebrochen. Ein Täter begibt sich anschließend in den Markt und entwendet Technik-Waren. Der Einbrecher flüchtet unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zur relevanten Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf, Telefonnummer 04706-9480, zu melden.

Verkehrsunfall aufgrund von Aquaplaning und Alkoholeinfluss

Gemarkung Hagen. Am Sonntag, gegen 05:30 Uhr, kommt eine 23-jährige Bremerin auf der Kreisstraße 51 alleinbeteiligt in einer Linkskurve, aus Hagen in Richtung A 27 fahrend, von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Den Beamten des Polizeikommissariats Schiffdorf versucht die unverletzte Verunfallte zunächst den Vorfall lediglich mit der regennassen Fahrbahn zu erklären. Allerdings wird bei ihr Atemalkoholgeruch in ihrer Atemluft festgestellt und durch einen Test vor Ort bestätigt. Gegen die Beschuldigte wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und ihr Führerschein wird sichergestellt. Der PKW ist nicht mehr fahrbereit und ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Gefahrenstelle durch Ölspur

Hagen. Ein unbekannter Verursacher verliert am 01.02.2020, gegen 12.00 Uhr, Öl oder Diesel während der Fahrt aus seinem Fahrzeug. Die Fahrbahn wird in der Folge stark verschmutzt. Die Gefahrenstelle im Kreuzungsbereich der L134 wurde bis zur Reinigung durch eine Fachfirma abgesperrt. Verlauf: Beginnend am Aldimarkt in der Straße Döhrenacker in 27628 Hagen im Bremischen, weiter über den Amtsdamm und den Kreuzungsbereich der L134/L135 bis nach Bramstedt. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf ( Telefonnummer 04706-9480) zu melden. Ein Lichtbild befindet sich im Anhang dieser Mail.

