Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Ratingen- 2002053

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitag, den 07.02.20, gegen 16:15Uhr, kam es in Ratingen Breitscheid zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 42jähriger Ratinger mit seinem Pkw Daihatsu die Straße An der Hoffnung in Richtung Kahlenbergsweg. In Höhe Hausnummer 111 ist ihm nach seinen Angaben ein blauer BMW mit Paderborner Kennzeichen entgegen gekommen, der teilweise auf seinem Fahrstreifen fuhr. Der Ratinger gab an, dass er nach rechts ausweichen musste und daraufhin mit einer Straßenlaterne kollidiert ist.

Während der Unfallaufnahme konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers feststellen. Dieser wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Duisburger Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Weiterhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen, einen freiwilligen Atemalkoholvortest lehnte er zuvor ab.

Der nicht mehr fahrbereite Daihatsu musste abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß wurde die Straßenlaterne stark beschädigt. Die Stadtwerke Ratingen wurden informiert und veranlassten eine sofortige Reparatur. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 7000EUR geschätzt.

Zeugen die Angaben zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Ratingen unter Tel.: 02102 /9981-6210 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell