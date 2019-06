Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presse PK Jever 07.06. - 09.06.2019

Wilhelmshaven (ots)

Gartendekoration gestohlen

Schortens. In der Nacht vom 07.06.2019, 22.30 Uhr, auf den 08.06.2019, 07.00 Uhr, kommt es in Schortens, in der Gesine-Koch-Straße zu dem Diebstahl einer Gartendekoration. Hier wird durch unbekannte Täter ein aus Beton bestehender Anker entwendet. Auch im Nahbereich war dieser nicht auffindbar. Die Polizei in Jever erbittet Hinweise unter 04461/92110.

Gartenstühle gestohlen

Schortens. In derselben Nacht, am 08.06.2019, werden zwischen Mitternacht und 10.00 Uhr, in Schortens, in der Plaggestraße, vier Gartenstühle von einer Terrasse entwendet. Täterhinweise gibt es hier nicht. Auch hier nimmt die Polizei in Jever Hinweise unter 04461/92110 entgegen.

