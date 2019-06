Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Drei Einbrüche in Wilhelmshaven - Täter nutzten in allen Fällen die Fenster zum Einstieg

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum 06.06.2019 das Fenster eines Restaurants in der Adolfstraße auf, außerdem wurde in der gleichen Nacht das Fenster eines Schnellimbisses in der Ruselerstraße aufgehebelt.

Am Donnerstag, 06.06.2019, kam es in der Zeit von 05:30 - 15:40 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Straße Am Wiesenhof. Auch dort nutzten die Täter den Einstieg über das Fenster und entwendeten u.a. Schmuck.

In allen drei Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

