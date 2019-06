Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Verursacher flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Donnerstagmorgen, 06.06.2019, wurde in der Zeit von 09:15 - 09:30 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße abgestellter Pkw VW Golf VII, silberfarben, durch ein anderes Kraftfahrzeug, vermutlich beim Rangieren, an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernt sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtenden Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

