Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Hilfeleistung im Wangerland - Mann stürzte ins Wasser und die Frau verletzte sich beim Rettungsversuch

Wilhelmshaven (ots)

wangerland. In der Nacht zum 07.05.2019 war um kurz nach Mitternacht am Horumer Tief ein älteres Ehepaar nach einer Feierlichkeit auf dem Weg nach Hause. Dabei kam der Mann vom rechten Weg ab und stürzte ins das knietiefe Wasser. Die ihm zu Hilfe eilende Ehefrau stürzte bei dem Rettungsversuch gegen ein Schild und verletzte sich dabei am Kopf. Beide Personen mussten aus ihrer misslichen Lage gerettet werden und zur Beobachtung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

