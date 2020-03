Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Dieb läuft weg

Bocholt (ots)

Offensichtlich gestört gefühlt hat sich ein verhinderter Dieb am Sonntag in Bocholt. Zeugen hatten gegen 23.00 Uhr auf einem Verbindungsweg von der Arndtstraße zur Uhlandstraße einen Mann beobachtet, der sich an einem Pedelec zu schaffen machte. Als sie sich ihm näherten, flüchtete der Unbekannte und ließ das schwarz lackierte Zweirad vom Typ Batavus Agudo Ego zurück. Der Täter hatte bereits das Schloss des Akkus aufgebrochen, war jedoch noch nicht weitergekommen. Ein Besitzer des Pedelecs ließ sich zunächst nicht ausfindig machen. Beschreibung des Unbekannten: Der Mann war circa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell