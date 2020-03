Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Spuckender Randalierer landet in Zelle

Vreden (ots)

Ein polizeibekannter 36-jähriger Mann aus Vreden hatte am Freitagnachmittag auf dem Gelände eines Supermarktes an der Straße "Up de Hacke" Passanten um Geld angebettelt. Die, die ihm kein Geld gaben, bespuckte er. Der alkoholisierte Mann kam einem Platzverweis der eingesetzten Beamten nicht nach, sondern beleidigte sie und versuchte, auch sie zu bespucken. Nach Auskunft von Zeugen war er in der letzten Woche bereits mehrfach mit gleichem Vorgehen vor Supermärkten aufgefallen. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein, brachten den Mann zur Wache und sperrten ihn eine Zelle. Dabei kam es zu weiteren Beleidigungen, Spuckversuchen und Widerstandshandlungen.

