Marl

In der Nacht zu Donnerstag entwendeten unbekannte Täter diverse Werkzeuge aus einem Daimler Firmentransporter am Ovelheider Weg. Die Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Mittwochnachmittag, oder Abend hebelten unbekannte Täter ein Badezimmerfenster zu einer Erdgeschosswohnung an der Suderwichstraße auf. Anschließend durchsuchten sie Räume und Schränke. Ob etwas entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden.

Gladbeck

Am frühen Mittwochmorgen entfernten unbekannte Täter Teile der Dachpfannen vom Gebäude eines Lebensmitteldiscounters an der Buerschen Straße. Über diesen Weg gelangten sie in einen Lagerraum und entwendeten Feuerwerkskörper. Anschließend flüchteten sie über denselben Zugang in unbekannte Richtung.

Dorsten

Am Mittwoch, gegen 04:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Fenster zu Firmenräumen an der Juliusstraße auf. Dadurch löste eine Alarmanlage aus. Ob die Täter im Gebäude waren und ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

