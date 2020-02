Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall an der Alten Grenzstraße

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 16:30 Uhr, wollte ein 49-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen von der Alten Grenzstraße aus auf einen Parkplatz einbiegen. Verkehrsbedingt musste er dafür warten. Ein 81-jähriger Autofahrer aus Herne bemerkte dies, aus bislang ungeklärter Ursache, nicht und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei verletzte sich der 49-Jährige schwer. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand etwa 3.500 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell