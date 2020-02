Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Radfahrerin stürzt - leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 16:40 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Autofahrer aus Hünxe auf der Hauptstraße in Richtung Pelsstraße. Eine 60-jährige Fahrradfahrerin aus Bottrop fuhr auf der Pelsstraße in Richtung Kirchhellen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Medizinische Hilfe vor Ort war nicht erforderlich. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand 300 Euro Sachschaden.

