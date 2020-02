Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahrradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 16:45 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Fahrradfahrer aus Herne auf dem Radweg der Allee des Wandels in Richtung Westen. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen fuhr auf der Bergstraße in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand nur sehr geringer Sachschaden.

