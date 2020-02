POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Polizeipräsidium Recklinghausen

Marl

Am Mittwoch, zur Tageszeit, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, blauen Daihatsu Materia an der Neckarstraße. Der Unfall ereignete sich auf einem Firmenparkplatz. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor.

Dorsten

Am Mittwoch, zwischen 08:30 Uhr und 15:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen Mercedes Benz B180 an der Kirchhellener Allee. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Am Mittwoch, gegen 22:40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Mercedes E300 CDI auf einem Pendlerparkplatz am Europaplatz. An dem Auto entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Ein Lkw, vermutlich mit einem blauen Gastankauflieger, fuhr am Donnerstag, um 10:15 Uhr, an der Gladbecker Straße entlang. Dabei beschädigte er die Tür eines geparkten roten Citroen C1. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Bottrop

Am Mittwoch beschädigte zur Tageszeit ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Mercedes C220 an der Scharnhölzstraße. Das Auto war auf einem Seitenstreifen geparkt. Der Verursacher hinterließ einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Am Mittwoch, zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Citroen C3 Picasso am Boyer Markt. Der Verursacher soll rückwärts gegen das beschädigte Fahrzeug gefahren sein. Es entstand 3.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparken, grauen Audi A4 Avant. Das Fahrzeug war am Erlbruch geparkt. Am Heck entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

An der rechten Fahrzeugseite eines roten Opel verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Schaden von 1.000 Euro. Das Auto stand am Donnerstagvormittag Am Steintor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

