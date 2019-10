Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchsdiebstahl 09.10.2019, 19:00 Uhr bis 11.10.2019, 12:00 Uhr

Jockgrim (ots)

Im o.g. Zeitraum drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Anglerheim in Jockgrim ein und entwendeten dort diverse Gegenstände u.a. Werkzeuge. Die Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Wörth aufgenommen. Hinweise bitte an die o.g. Polizei Wörth.

