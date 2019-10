Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trickdiebstahl Landau, 11.10.2019, 09:10 Uhr

Landau (ots)

Eine 57-jährige Frau wurde am Freitag Morgen auf dem Weißquartierplatz bestohlen. Ein unbekannter Mann sprach die Frau an, als diese gerade ein Parkticket lösen wollte. Der Mann fragte ob die Frau Geld wechseln könnte. Der Mann verwickelte die Frau in ein kurzes Gespräch und verschwand dann wieder. Unmittelbar danach stellte die Frau fest, dass aus ihrer Geldbörse, die sie in ihren Händen hielt, ein größerer Geldbetrag in Scheinen entwendet wurde. Der Mann wurde von der Geschädigten als ca. 50 Jahre alt und "südländisch" beschrieben. Die Polizei Landau geht von einem Trickdiebstahl aus und bittet die Bevölkerung bei derartigen Vorkommnissen sensibel zu sein. Hinweise zu dieser Straftat oder zu gleichgelagerten Fällen bitte an die Polizei Landau unter der 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de.

