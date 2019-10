Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt: 10.10.2019, um 16.15 Uhr Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Landau (ots)

Ein 42-jähriger polnischer Staatsangehörige befuhr die Hauptstraße in Hochstadt und geriet in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Bis zum Eintreffen der Streife zur Unfallaufnahme war der der 42-jährige Pole hinter dem Steuer seines Pkw eingeschlafen. Da er deutliche Anzeichen für Alkoholkonsum aufwies, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 4,03 Promille. Den 42-jährigen Polen erwartet ein Strafverfahren. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

