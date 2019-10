Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: - Albersweiler, mobiler Blitzer mit schwarzer Farbe besprüht -

Albersweiler (ots)

Ein an der Bundesstraße 10 in Höhe der Ortschaft Albersweiler aufgestellter, mobiler Blitzer (Enforcement Trailer) wurde am Abend des 09.10.2019 gegen 20:00 Uhr durch Aufsprühen von Farbe vorübergehend außer Funktion gesetzt. Der Täter, welcher eine graue Regenjacke trug und einen blauen Rucksack mitführte, besprühte neben der Messoptik auch noch den seitlichen Teil des Anhängers. Wer zu dem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben oder weitere Beobachtungen mitteilen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

