Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfall auf der BAB 6 - Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Aalen (ots)

Von Pkw abgedrängt - Fahrerin lebensgefährlich verletzt Kupferzell - BAB 6 Am Sonntagmorgen, gegen 10.10 Uhr, befuhr eine 55-jährige VW-Lenkerin die BAB 6 in Richtung Heilbronn, kurz vor der Anschlussstelle Kupferzell. Plötzlich zog ein bislang unbekannter Pkw-Lenker mit seinem weißen Kastenwagen vor sie auf den linken Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden leitete sie eine Vollbremsung ein und lenkte ihren Pkw in Richtung Seitenstreifen. Dabei kollidierte sie mit dem Heck eine Sattelaufliegers, wobei ihr VW seitlich vollständig aufgerissen wurde. Die 55-jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Ihre 22-jährige Beifahrerin erlitt nur leichte Verletzungen. Die BAB 6 musste zur Personenrettung und Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 14 Mann und der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen im Einsatz. Am VW der 55-Jährigen entstand ein Schaden von 15000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den weißen Kastenwagen abgeben können, sich bei der Verkehrspolizeidirektion unter Tel. 07904/9426-0 zu melden.

