Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Toastbrot sorgt für Einsatz der Feuerwehr, DRK und Polizei Landau, Prießnitzweg, 11.10.2019, 17:40 Uhr

Landau (ots)

Am Freitag gegen 17:40 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle Landau eine Brandalarmmeldung ein. Ausgelöst wurde der Alarm durch einen aktiven Brandmelder in einer Containerwohnung im Prießnitzweg. Die vermeintliche Brandörtlichkeit wurde von verschiedenen Rettungskräften angefahren. Vor Ort wurde eine 59-jährige Bewohnerin angetroffen, die versucht hatte eine Toastbrotscheibe auf einer Herdplatte zu toasten. Nicht nur die zu stark entwickelten "Röstaromen" dürften der Frau jetzt auf den Magen schlagen. Es wird geprüft ob der Einsatz in Rechnung gestellt wird.

