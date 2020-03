Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto landet im Straßengraben

Bocholt (ots)

Auf der Bundesstraße 67 kam es in der Nacht zum Samstag zwischen Werth und Mussum zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer informierte die Polizei, er hatte gegen etwa 03:30 Uhr ein stark beschädigtes Fahrzeug bemerkt. Dieser Wagen lag mit eingeschaltetem Warnblinklicht und ausgelösten Frontairbags im Straßengraben. Möglicherweise verletzte Personen waren nicht vor Ort. Die Ermittlungen der Polizei führten noch in der Nacht zu einem 20-jährigen Bocholter, der das Fahrzeug vermutlich führte, und seinem 17-jährigen Beifahrer aus Bocholt. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Um klären zu können, ob der 20-Jährige auch zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden.

