Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Firmenwagen aufgebrochen

Ahaus (ots)

Werkzeug haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Ahaus-Alstätte aus einem Firmenwagen gestohlen Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Täter das Schloss der Hecktür aufgestochen. Im Einzelnen entwendeten die Diebe vier Bohrschrauber der Marke Hilti, zwei Bohrhammer der Marke Milwaukee und einen Akkuschrauber. Der Wagen hatte an der Straße "An't Schwesternbüschken" gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

