Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn-Büren - Alkoholisiert gegen Baum gefahren

Stadtlohn (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro hat ein alkoholisierter Autofahrer am Donnerstagabend in Stadtlohn angerichtet. Der 24-Jährige befuhr gegen 23.05 Uhr die K33 von Stadtlohn kommend in Richtung Legden. Im Ortsteil Büren kam der Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Polizeibeamte stellten bei der Aufnahme des Unfalls fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand: Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,1 Promille hin. Der Gescheraner räumte zudem ein, während der Fahrt sein Handy bedient zu haben. Er war bei dem Unfall unverletzt geblieben. Die Beamten fertigten eine Anzeige; ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache Ahaus eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können.

